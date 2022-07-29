ОВА: за минулу добу на Донеччині 8 людей загинули, близько 20 – поранені

Минулої доби, 28 липня, внаслідок обстрілів військами РФ населених пунктів Донецької області загинуло восьмеро людей, ще 19 – зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донбасу: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 1 у Орлівці, 1 у Гірнику та 1 у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення», – повідомив Кириленко у Telegram.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, зазначив Кириленко.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».