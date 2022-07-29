Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ОВА: за минулу добу на Донеччині 8 людей загинули, близько 20 – поранені

Наслідки обстрілу російськими військами Бахмута, червень 2022 року

Минулої доби, 28 липня, внаслідок обстрілів військами РФ населених пунктів Донецької області загинуло восьмеро людей, ще 19 – зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донбасу: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 1 у Орлівці, 1 у Гірнику та 1 у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення», – повідомив Кириленко у Telegram.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, зазначив Кириленко.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG