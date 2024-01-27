Двоє людей загинули на Донеччині через російські обстріли – ОВА

На Донеччині минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Покровський район. 1 людина загинула у Красногорівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Курахове зазнало обстрілу касетними боєприпасами з РСЗВ – без жертв… Бахмутський район. У Сіверську загинула людина, пошкоджено два будинки. У Торецькій громаді пошкоджено будинок, у Часовоярській громаді – два будинки і промислова будівля», – написав Філашкін у телеграмі.

Крім того, за його даними, у ніч на 27 січня російські війська вдарили ракетою по Слов’янську, де зруйнована промислова будівля, пошкоджені чотири багатоповерхівки, дитсадок й інфраструктурний об’єкт. Костянтинівку російські військові обстріляли з артилерії, там є пошкодження інфраструктури, у Лиманській громаді тричі обстріляні околиці Тернів, повідомив голова ОВА.

Міський голова Слов’янська Вадим Лях уточнив, що вночі російська ракета влучила в керамічний цех, «він майже повністю зруйнований».

«Постраждали довколишні багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальна їдальня. Вибиті вікна. На щастя, обійшлося без жертв», – написав Лях у фейсбуці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.