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В окупованому Донецьку заявили про витік аміаку через вибух і пожежу на заводі

Бойовики заявили, що вибух і пожежа спричинені обстрілом з боку українських сил. Українська сторона ситуацію наразі не коментувала

Підтримувані Росією бойовики в окупованому Донецьку пізно ввечері 10 серпня заявили про витік аміаку внаслідок вибуху і пожежі на пивзаводі в межах міста. За повідомленнями, пошкоджений аміакопровід. У соцмережах поширюють відео масштабної пожежі.

Місцевим жителям рекомендують герметизувати квартири і дихати через пов’язки, змочені розчином лимонної чи оцтової кислоти. Про евакуацію не заявляли.

Бойовики заявили, що вибух і пожежа спричинені обстрілом з боку українських сил. Українська сторона ситуацію наразі не коментувала.

В умовах бойових дій перевірити інформацію з незалежних джерел поки неможливо.

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