В окупованому Донецьку повідомляють про обстріл будівлі міської адміністрації

Російські ЗМІ і підтримуване Росією угруповання «ДНР» вранці 16 жовтня повідомили, що в окупованому Донецьку обстріляли будівлю міської адміністрації.

Як заявили в угрупованні «ДНР», будівля нібито зазнала обстрілу з українського боку з установок HIMARS. За попередніми даними, постраждали двоє людей.

Українська сторона інформацію не коментувала.

30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію окупованих російськими військами територій у Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях України.

Багато країн світу і міжнародних організацій вже заявили, що не визнають спробу анексії. Україна заявила, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.