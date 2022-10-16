Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

В окупованому Донецьку повідомляють про обстріл будівлі міської адміністрації

Будівля міської адміністрації в окупованому українському Донецьку, 16 жовтня 2022 року. За твердженням угруповання «ДНР, будівлю нібито обстріляли українські військові

Російські ЗМІ і підтримуване Росією угруповання «ДНР» вранці 16 жовтня повідомили, що в окупованому Донецьку обстріляли будівлю міської адміністрації.

Як заявили в угрупованні «ДНР», будівля нібито зазнала обстрілу з українського боку з установок HIMARS. За попередніми даними, постраждали двоє людей.

Українська сторона інформацію не коментувала.

Будівля міської адміністрації в окупованому українському Донецьку, 16 жовтня 2022 року
Будівля міської адміністрації в окупованому українському Донецьку, 16 жовтня 2022 року

30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію окупованих російськими військами територій у Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях України.

Багато країн світу і міжнародних організацій вже заявили, що не визнають спробу анексії. Україна заявила, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG