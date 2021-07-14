Найкращий гравець Євро-2020 залишив «Мілан»

Найкращий гравець чемпіонату Європи з футболу голкіпер Джанлуїджі Доннарумма попрощався з уболівальниками міланського клубу. 22-річний воротар збірної Італії опублікував повідомлення в Instagram, в якому постарався пояснити причини свого рішення.

«Цей клуб назавжди залишиться в моєму серці. Рішення піти далося мені непросто, але іноді потрібно ухвалити рішення і відкрити нову главу в житті», – написав він.

Доннарумма додав, що за «Мілан» у чемпіонаті Італії він виступав із 16 років і провів чудові спезони, які не забуде.

«Але тепер настав час попрощатися. Це нелегкий, дуже важкий вибір, але іноді його потрібно зробити», – відзначив він.

Голкіпер побажав «Мілану» і його вболівальникам успіхів, але так і не назвав клуб, у який перейде.