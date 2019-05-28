Допомога для вагітних і породіль зросла на понад 25% – Фонд соціального страхування

Розмір середньоденної допомоги по вагітності та пологах, що фінансується Фондом соціального страхування України, у січні-квітні 2019 року зріс на 25,6% порівняно з тим же періодом минулого року та за квітень склав 245,1 гривні.

«У загальних випадках тривалість відпустки по вагітності та пологах становить 126 календарних днів, у цьому разі середня сума допомоги від фонду складає 30,9 тисяч гривень. Загалом упродовж перших чотирьох місяців 2019 року фонд направив на фінансування допомоги по вагітності та пологах 1,1 мільярд гривень», – йдеться в повідомленні на сайті Фонду соціального страхування.

За законодавством, грошова допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі, і компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період декретної відпустки, та складає 100% середньої заробітної плати незалежно від тривалості страхового стажу. Сума допомоги обчислюється шляхом множення суми середньоденної зарплати на кількість днів фактичного перебування у декретній відпустці.