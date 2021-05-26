Укргідрометцентр попереджає про град і шквали у низці областей

Укргідрометцентр попереджає, що вдень 26 травня у північних, Вінницькій, Черкаській областях очікується гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Синоптики оцінюють негоду у перший рівень небезпечності.

«Через частину західних, північних та центральних областей України пролягатиме фронт, який пов’язаний із полем зниженого тиску, центри якого розташовуватимуться над Ютландією та Балтійським морем. Тому прогноз буде наступним – в західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер східний, на заході та півночі країни південно-західний, 7-12 м/с», – повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, температура вдень 22-27°, у західних, північних та Вінницькій областях 19-24°, в Карпатах – 8-13°.

В середу вдень у Києві також очікується гроза.

Поза тим, 26 травня у більшості районів східних, Дніпропетровської, Запорізької та Тернопільської областей очікується надзвичайній рівень пожежної небезпеки.

Як випливає з прогнозу Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні переважно дощитиме.