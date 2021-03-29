У день голосування на проміжних та повторних виборах поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом, повідомила пресслужба Нацполіції.

«Найбільше порушень зареєстровано в Івано-Франківській області – 21 та у Донецькій області – 13, де відбувалися проміжні вибори народних депутатів України. Здебільшого події стосувалися незаконної агітації – 12, підкупу виборців – 5, фальсифікації виборчих документів – 5, незаконних опитувань – 2, фотографування виборчого бюлетеня – 1, звезення виборців – 1, знищення агітаційних матеріалів – 1, спроби винесення виборчого бюлетеня – 1, знищення виборчого бюлетеня – 1 та перешкоджання роботі виборчої комісії – 1», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, під час проміжних та повторних виборів депутатів сільських, селещних, міських рад до органів поліції надійшло 5 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом (по 1 – у Запорізькій, Закарпатській, Сумській, Львівській та Волинській областях).

«У Донецькій області розпочато два кримінальні провадження за ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз) Кримінального кодексу України. Загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу. Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення і надавали їм правову оцінку. Усі дільниці зачинилися вчасно, розпочався процес підрахунку голосів. Поліцейські продовжують нести службу біля дільниць та супроводжуватимуть членів комісій та виборчу документацію до ТВК», – додали у поліції.

28 березня в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область) відбувалися проміжні вибори народних депутатів України. За мандат змагалися 32 кандидати. Результати мають бути встановлені до 12 квітня.