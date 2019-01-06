У ДПСУ розповіли, скільки росіян не впустили до України після завершення воєнного стану

У Державній прикордонній службі України розповіли, скільки росіян не впустили до України вже після завершення дії воєнного стану 26 грудня 2018 року: як сказав речник ДПСУ Олег Слободян, із моменту закінчення воєнного стану не впустили понад 700 осіб.

При цьому, сказав він агентству «УНН», більшу частину з них не впустили ще до Нового року: з 26 по 31 грудня це були 534 особи.

Обмеження на в’їзд до України громадян Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років запровадили разом із воєнним станом на частині території України з 26 листопада 2018 року терміном на один місяць. Після завершення чинності воєнного стану Рада національної оборони і безпеки України вирішила зберегти це обмеження. Як повідомляли тоді українські силовики, за час дії воєнного стану в Україну не пропустили 1616 громадян Росії.

Як повідомляв раніше Олег Слободян Радіо Свобода, обмеження не стосувалося згаданих громадян Росії, якщо вони доводили таку мету свого перебування в Україні, як, наприклад, возз’єднання з родиною чи участь в освітніх або спортивних заходах, і не порушували законодавства України щодо відвідування тимчасово окупованих територій. Але особливу увагу прикордонники приділяли також жінкам-громадянкам Росії. Причиною обмежень є побоювання, що громадяни Росії можуть брати участь у дестабілізаційних заходах на території України – як то вже було навесні 2014 року, в першу чергу на сході України.