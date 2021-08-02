Один пункт перетину кордону з Угорщиною не працює через знеструмлення – ДПСУ

Перетин кордону на пункті пропуску «Лужанка – Бурегшурань» на кордоні з Угорщиною наразі не здійснюються, повідомляє Державна прикордонна служба України.

У відомстві це пояснили знеструмленням через негоду.

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«Припинення пропускних операцій пов’язане з відсутністю електропостачання, яку спричинив буревій, що вчора пронісся Закарпаттям. Наразі вживаються заходи щодо відновлення можливості здійснення пропускних операцій», – йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 2 серпня понад 500 населених пунктів в Україні були знеструмлені через грози та шквальний вітер.