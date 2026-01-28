Депутат заявив, що за пів року з України виїхали понад пів мільйона молодих людей. ДПСУ заперечує

У Державній прикордонній службі України заперечили оприлюднені народним депутатом дані про виїзд півмільйона молодих українців за кордон за останні пів року.



«Я не можу і не беруся стверджувати, звідки такі дані. Державна прикордонна служба не робила такого аналізу і не надавала таких цифр для публічності. Власне, вони (цифри - ред.) не відповідають дійсності, бо вони не є об'єктивними. Навіть якщо порівняти фактично весь 2025 рік, то немає такої кількості щодо переваги на виїзд з України по загальному навіть перетину кордону всіх категорій – жінок, чоловіків», – сказав Демченко.

Він зауважив, що ДПСУ веде загальну статистику перетину кордону, але не виокремлює її за віком чи статтю.

За його словами, навіть дані сусідніх держав, наприклад Польщі, показують значно менші цифри щодо виїзду молодих українців.

Демченко зазначив, що рух через кордон є двостороннім – громадяни виїжджають і повертаються, при цьому є тенденція на збільшення.

«Наприклад, 2025 рік – це збільшення порівняно з 2024 роком на 5%. Але суттєвої переваги на виїзд, як було у 2022 році, немає. У 2025 році сукупно кордон перетнули близько 37 мільйонів осіб – і на в’їзд, і на виїзд. Динаміка приблизно 50% на 50%, суттєвої переваги на виїзд немає», – зазначив речник ДПСУ.

Напередодні народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE заявив, що за пів року нібито з України виїхали близько пів мільйона молодих людей.

З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.

У серпні уряд оновив порядок перетину державного кордону. Прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що мета цього рішення – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України.



