Прикордонники: 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати з України, 15 із них загинули

Від початку дії воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 із них загинули, повідомила 30 грудня Державна прикордонна служба.

«Від початку повномасштабної війни розпочато понад 2100 кримінальних проваджень: понад 430 із них – за незаконне переправлення осіб, за підробку документів – 1650, за ухилення від призову – більше ніж 20. Понад 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів, і більше ніж 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності. Також зафіксовано 410 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 4,9 млн грн», – йдеться в повідомленні.

У прикордонній службі уточнили, що від початку воєнного стану на українсько-румунській річковій ділянці кордону виявили 12 потопельників, тіла ще трьох чоловіків виявили у горах.

У зв’язку із запровадженням воєнного стану і загальної мобілізації через повномасштабне російське вторгнення від 24 лютого з України заборонено виїзд чоловіків від 18 до 60 років, які мають українське громадянство.