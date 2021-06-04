ДПСУ: Двоє німців незаконно перетнули кордон України, вважаючи, що вона є членом ЄС

Прикордонники Львівського загону затримали двох громадян Німеччини, які незаконно в’їхали на велосипедах в Україну з Польщі в обхід пунктів пропуску. Про це 4 червня повідомила Державна прикордонна служба України.

«Військовослужбовці відділу «Грушів» зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні. До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд, який і виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах. Згодом з’ясувалося, що порушники – 21 та 36 річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому», – розповіли прикордонники.

Як виявилося, німці вирішили їхати з Польщі в Україну «навпростець», бо думали, що вона входить до Євросоюзу, тож перетинати кордон у пунктах пропуску не обов’язково.

На порушників склали адмінпротокол за незаконний перетин кордону.