ДПСУ не змогли повідомити про заборону Джигану в’їзду до України через захист персональних даних

Державна прикордонна служба не змогла повідомити про те, чи мала підстави для обмеження російському співаку Денису Устименко-Вайнштейну (відомий як GeeGun/Джиган) в’їзду в Україну – у відповідь на запит Радіо Свобода у відомстві повідомили, що запитувана інформація є персональними даними.

Запит стосувався того, чи Устименко-Вайнштейну забороняли в’їзд до України через порушення правил перетину кордону, а також чи він відвідував Україну після 2015 року та чи має український паспорт.

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Як йдеться у відповіді начальника Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ Євгена Рогозіна, інформація про перетин державного кордону, а також про наявність людини в базі даних про осіб, щодо яких є доручення уповноважених державних органів, підпадає під «Закон про захист персональних даних». Її не можна поширювати без дозволу самої особи «крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини».

«Зміст Вашої заяви стосується питання надання інформації щодо особистого життя запитуваної особи і поширення такої конфіденційної інформації може здійснюватися лише за його згодою, або в інших, передбачених законом, випадках», – йдеться в листі.

Відтак запитувана інформація може бути розкрита лише за рішенням суду.

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Наприкінці травня стало відомо, що співак Денис Устименко-Вайнштейн планує виступи в Києві та Одесі. Активіст Сергій Стерненко, який поширив цю інформацію, звернув увагу на те, що співак виступав у окупованій Ялті в 2015 році. Наразі фотографії, яку оприлюднив активіст, у Інстаграмі Устименка-Вайнштейна вже немає.

Радіо Свобода також звернулося до Служби безпеки України із запитом щодо наявності в них інформації про те, чи порушував Устименко-Вайнштейн українське законодавство.