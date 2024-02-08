«Абсолютний рекорд». ДПСУ заявила про затримання групи із близько 40 чоловіків, які хотіли потрапити в Угорщину

Державна прикордонна служба України заявила про затримання рекордної за час повномасштабного вторгнення Росії групи порушників кордону, які намагалися потрапити до Угорщини.

«Два мікроавтобуси зупинили прикордонники неподалік кордону. Водії перевозили 38 чоловіків – це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення. В її складі – чоловіки з 11 областей України. Організатори незаконного переправлення планували отримати від своїх клієнтів від $4500 до $8500», – йдеться в повідомленні.

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У прикордонслужбі зауважили, що про подію повідомили співробітникам поліції, на затриманих складені адмінпротоколи, справи скерували до суду.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Відтоді на території України діють обмеження щодо виїзду чоловіків за кордон – військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України.

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