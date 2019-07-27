Космічна вантажівка SpaceX стикувалася з МКС

Космічна вантажівка Dragon американської ракетобудівної компанії SpaceX 27 липня пристикувалася до Міжнародної космічної станції. Про це повідомили у Національному аерокосмічному агентстві США (НАСА).

Разом із матеріалами для 250 наукових експериментів Dragon доставить астронавтам їжу.

Корабель також привіз на МКС 3D-принтер, за допомогою якого космонавти досліджуватимуть можливість виробництва людських органів, зокрема капілярних структур. На Землі їх важко створити через земне тяжіння.

Корабель стартував з космодрому у американському штаті Флорида 26 липня.