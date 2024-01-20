У Британії випробували першу лазерну зброю, яка може збивати БПЛА – Шаппс

У Великій Британії випробували першу лазерну зброю – DragonFire, повідомив міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс.



«Британські військові вчені вперше збили безпілотники, використовуючи лазер, який розсікає цілі зі швидкістю світла. Ця зброя, яка може бути встановлена на майбутніх військових кораблях, стане життєво важливою британською зброєю, оскільки загроза війни з використанням безпілотників зростає», – написав він в соцмережі Х.



Шаппс додав, що DragonFire – це лише одна з «потенційно революційних можливостей, в які Британія інвестує, щоб отримати перевагу над ворогами».

Як повідомляли у Міноборони Британії, DragonFire використовує британську технологію, що дозволяє використовувати лазер високої потужності на великих відстанях. Точність еквівалентна влучанню в монету з відстані кілометра.



Британські військові зауважували, що використання лазера протягом 10 секунд за вартістю еквівалентне використанню звичайного обігрівача протягом години. Тому він має потенціал стати довгостроковою дешевою альтернативою певним завданням, які нині виконують ракети. Вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів (12,7 долара США) за постріл.