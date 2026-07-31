Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий уперше доповів на засіданні Ставки про ситуацію на фронті, особливу увагу приділили Слов’янську, Костянтинівці та Запорізькому напрямку, повідомив у телеграмі президент України Володимир Зеленський.

«Ситуація на фронті жорстка, і будемо шукати можливості збільшити всі програми підтримки українських підрозділів», – написав він у телеграмі.

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Також, за словами Зеленського, під час засідання Ставки обговорили реалізацію плану далекобійних санкцій проти Росії за війну: «виконання достатньо ритмічне – цілі досягаються».

22 липня Збройні сили України офіційно отримали нового головнокомандувача та начальника Генерального штабу – головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий, а Генштаб очолив Ігор Скибюк.



