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Драпатий уперше доповів на засіданні Ставки про ситуацію на фронті

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На засіданні Ставки, як повідомляється, особливу увагу приділили Слов’янську, Костянтинівці та Запорізькому напрямку
На засіданні Ставки, як повідомляється, особливу увагу приділили Слов’янську, Костянтинівці та Запорізькому напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий уперше доповів на засіданні Ставки про ситуацію на фронті, особливу увагу приділили Слов’янську, Костянтинівці та Запорізькому напрямку, повідомив у телеграмі президент України Володимир Зеленський.

«Ситуація на фронті жорстка, і будемо шукати можливості збільшити всі програми підтримки українських підрозділів», – написав він у телеграмі.

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Також, за словами Зеленського, під час засідання Ставки обговорили реалізацію плану далекобійних санкцій проти Росії за війну: «виконання достатньо ритмічне – цілі досягаються».

22 липня Збройні сили України офіційно отримали нового головнокомандувача та начальника Генерального штабу – головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий, а Генштаб очолив Ігор Скибюк.


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