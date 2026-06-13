Росія: у Краснодарському краї через атаку дронів спалахнула пожежа на морському терміналі

У Краснодарському краї РФ через атаку дронів спалахнула пожежа на морському терміналі, йдеться у повідомленні місцевого губернатора Веніаміна Кондратьєва.

За словами російського чиновника, безпілотники атакували Темрюкський район Краснодарського краю. За попередніми даними, начебто внаслідок атаки одна особа загинула та троє постраждали.

«Що стосується пожежі, її гасять 96 осіб, задіяно понад 30 одиниць техніки, зокрема від МНС Росії. На місці продовжують працювати оперативні та спеціальні служби», – повідомив губернатор.

Відомо, що у цьому районі знаходиться морський порт «Темрюк», який розташований у затоці Азовського моря на Таманському півострові. Росія залучає його для забезпечення своїх збройних сил. Через цей порт проходять різні види вантажів, зокрема скраплений вуглеводневий газ та інші нафтопродукти.

Радіо Свобода наразі не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел. Українські військові поки що атаку по РФ не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».