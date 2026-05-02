Повітряні сили: за день РФ атакувала Україну 227 дронами, зафіксували влучання на шести локаціях

Сили протиповітряної оборони знешкодили 220 із 227 безпілотників, якими РФ атакувала Україну 2 травня, повідомили Повітряні сили Збройних сил.

За даними військових, армія РФ атакувала Україну 227 ударними БПЛА типу Shahed (в тому числі реактивними), «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим), і близько 135 із них – дрони типу Shahed.

За попередніми даними, станом на 18:00 2 травня ППО збила / подавила 220 дронів на півночі, півдні, у центрі та на заході України.

«Зафіксовані влучання семи ударних БПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п'яти локаціях», – зазначили військові.

Водночас н ачальник центру комунікацій угруповання військ (сил) «Південь» Сергій Цехоцький у коментарі Радіо Свобода зазначив, що за добу 1 травня підрозділи ППО знешкодили 399 повітряних цілей.

«Із них: 93 «Shahed», 21 розвідувальний БпЛА та 285 ударних дронів типу «Молнія» і «Ланцет». Ворог намагається тиснути масою, але розрахунки ППО відпрацьовують системно і точно. Подяка кожному, хто тримає небо", – наголосив він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



