ОВА: зросла кількість поранених через удар дрона по маршрутці в Херсоні

Зросла кількість поранених через удар російського дрона по маршрутці в Херсоні, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

«До десяти зросла кількість поранених через удар російського дрона по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. До лікарні звернулась 49-річна жінка, яка дістала вибухову травму та контузію», – йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що наразі постраждала перебуває під наглядом медиків.

Раніше в суботу внаслідок удару дрона по маршрутному таксі в Херсоні загинули двоє людей. Спершу було відомо про сімох поранених, згодом МВА повідомила про ще одного пораненого – його госпіталізували з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

Згодом російські війська знову атакували автомобіль громадського транспорту в Херсоні, повідомляє місцева влада 2 травня. За даними голови міської військової адміністрації Ярослава Шанька, російський дрон уразив автобус комунального перевізника близько 10:40 у Центральному районі Херсона.

Поранення зазнав водій, його госпіталізували.

«61-річний водій маршрутного автобуса отримав вибухову травму та уламкові поранення спини й ноги. Наразі він перебуває під наглядом медиків», – згодом уточнив Шанько.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.