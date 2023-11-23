Війська РФ минулої доби застосували проти українських оборонців навколо Бахмута 42 дрони – Фітьо

Російські війська минулої доби застосували проти українських оборонців навколо Бахмута 42 дрони, повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.



«Навколо Бахмута кількість дронів-камікадзе була досить великою – 42 були застосовані по українських оборонцях в районі Бахмута, артилерія не замовкала цілу добу. 486 обстрілів. Це все відбувалося в районі Кліщіївки та Андріївки», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Фітьо уточнив, що противник минулої доби використав 42 дрони – це fpv-дрони, «Ланцети». За його словами, наприклад, на Лимано-Куп’янському напрямку минулої доби було використано 18 дронів.



«Сказати, що ворог має якусь перевагу у даній сфері над Силами оборони ми не можемо. Але в Росії все відбувається як завжди – не якістю, а кількістю. На даний момент ми можемо це спостерігати», – зазначив він.

За його словами, ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, але контрольованою.



«В попередні дні противник намагався витіснити наші підрозділи в районі Кліщіївки. Якихось стратегічних успіхів ворог не має, але велику кількість людського ресурсу ворог перегрупував, також техніку не шкодує», – додав Фітьо.

Днями командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що поблизу Бахмута на Донеччині тривають «важкі бої».

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 22 листопада повідомив, що на Бахмутському напрямку російські війська наступальних (штурмових) дій не вели. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають противнику втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.