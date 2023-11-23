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Війська РФ минулої доби застосували проти українських оборонців навколо Бахмута 42 дрони – Фітьо

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, але контрольованою.
Ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, але контрольованою.

Російські війська минулої доби застосували проти українських оборонців навколо Бахмута 42 дрони, повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«Навколо Бахмута кількість дронів-камікадзе була досить великою – 42 були застосовані по українських оборонцях в районі Бахмута, артилерія не замовкала цілу добу. 486 обстрілів. Це все відбувалося в районі Кліщіївки та Андріївки», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Фітьо уточнив, що противник минулої доби використав 42 дрони – це fpv-дрони, «Ланцети». За його словами, наприклад, на Лимано-Куп’янському напрямку минулої доби було використано 18 дронів.

«Сказати, що ворог має якусь перевагу у даній сфері над Силами оборони ми не можемо. Але в Росії все відбувається як завжди – не якістю, а кількістю. На даний момент ми можемо це спостерігати», – зазначив він.

За його словами, ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, але контрольованою.

«В попередні дні противник намагався витіснити наші підрозділи в районі Кліщіївки. Якихось стратегічних успіхів ворог не має, але велику кількість людського ресурсу ворог перегрупував, також техніку не шкодує», – додав Фітьо.

Днями командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що поблизу Бахмута на Донеччині тривають «важкі бої».

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 22 листопада повідомив, що на Бахмутському напрямку російські війська наступальних (штурмових) дій не вели. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають противнику втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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