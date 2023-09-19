У Повітряних силах повідомили про запуск військами РФ ударних дронів по Україні

У Повітряних силах Збройних сил вночі 20 вересня повідомили про запуск армією РФ безпілотників по Україні.

«Перша група «Шахедів» на півночі Полтавщини рухається у південно-західному напрямку (курс може змінюватись)… Чергова група ворожих БПЛА зайшла у повітряний простір України на Сумщині з Курської області РФ. Ще кілька груп «Шахедів» на Запоріжжі, рухаються з півдня у північно-західному напрямку», – йдеться в повідомленні Повітряних сил у Telegram.

Військові просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, яка наразі оголошена у частині північних, в східних та південних областях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 вересня Росія застосувала 30 ударних безпілотників Shahed-136/131, а також балістичну ракету Іскандер-М. Більшість БПЛА українські військові збили. Через атаку по Львівщині дронами-камікадзе одна людина загинула і двоє постраждали. Також згорів склад, де було близько 300 тонн гуманітарних вантажів.