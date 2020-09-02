МЗС: від СРСР акт капітуляції Японії в Другій світовій війні підписав уродженець Уманщини

Міністерство закордонних справ України у 75-ту річницю завершення Другої світової війни нагадало, що від СРСР акт капітуляції Японії підписав уродженець Уманщини генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко.

«2 вересня 1945 року о 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» в Токійській затоці був підписаний акт капітуляції. Від СРСР документ підписав уродженець Уманщини генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко. У 2007 році йому посмертно присвоїли звання Героя України», – розповіли в МЗС.

У відомстві нагадали, що українці були в лавах союзних військ під час Другої світової війни.

«Близько 7 мільйонів наших співвітчизників та співвітчизниць зробили свій героїчний внесок у перемогу. Українці воювали проти нацизму та за рідну землю, проти світового зла та за мирне небо, проти тоталітаризму та за свої сім'ї. Втрати серед українського населення склали близько 8 мільйонів людей. Біля 30 тисяч українських сіл та міст були стерті з землі», – заявили в МЗС.

Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року: того дня війська нацистської Німеччини вторглися до Польщі, якій тоді належала західна частина України. За різними оцінками Друга світова війна забрала від 50 до 85 мільйонів людських життів