Кількість поранених внаслідок удару РФ по Дружківці зросла до семи – поліція

У Дружківці на Донеччині внаслідок російського удару, за останніми даними, поранені сім людей, повідомила поліція. Раніше було відомо про п’ятьох потерпілих.

«У вихідний день росіяни обстріляли центр міста – попередньо, БпЛА «Герань-2». Зафіксовано щонайменше вісім влучань. Серед поранених – шестеро жінок віком від 22 до 71 року, а також 57-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, у місті пошкоджені два житлові будинки, торговий комплекс, три адмінбудівлі, магазин, дев’ять цивільних автомобілів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.