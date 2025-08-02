Щонайменше 5 людей поранені через удар РФ у Дружківці на Донеччині – ОВА

Щонайменше п’ятеро людей були поранені у Дружківці Донецької області внаслідок російських ударів 2 серпня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Місто зазнало масованої дронової атаки. Пошкоджені два будинки, ринок, крамниця і адмінбудівля, знищено декілька автівок. На місці працюють усі відповідальні служби. Цей обстріл — це чергове нагадування, що кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку», – написав Філашкін у телеграмі, закликавши цивільних евакуюватися у безпечніші регіони.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.