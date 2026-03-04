Дружину загиблого в полоні захисника Маріуполя засудили в РФ до 13 років колонії

1-й Західний окружний військовий суд у Петербурзі засудив 25-річну українку Ангеліну Скибу до 13 років ув’язнення за переказ грошей ЗСУ, пише «Медіазона». Її визнали винною за статтями про «фінансування тероризму» та «державну зраду».

Згідно з версією обвинувачення, у 2024–2025 роках, перебуваючи на території України, Скиба зробила шість переказів ЗСУ на загальну суму близько 6,8 тисячі рублів. Прокуратура просила призначити їй 17 років колонії.

Її чоловік Микола Скиба брав участь в обороні Маріуполя та «Азовсталі», у травні 2022 року він потрапив до російського полону. У березні 2024 року він загинув у СІЗО міста Камишин у Волгоградській області РФ, зазначає видання. Як випливає з даних української платформи пам’яті «Меморіал», причиною його смерті було вказано плевропневмонію та кахексію (стан крайнього виснаження організму). Йому було 28 років.

Прокурори стверджували, що дівчина розуміла характер переказів, оскільки її чоловік служив в українській армії та «брав участь у бойових діях проти Російської Федерації». Захист просив суд врахувати обставини життя Скиби під час боїв за Маріуполь, де він разом із родиною тривалий час перебував у бомбосховищі.

Скибу затримали 10 серпня 2025 року. Справа проти неї порушило управління ФСБ у Псковській області. Скиба народилася 2000 року в Горлівці на Донеччині, навчалася в Київському національному університеті, жила в Маріуполі. Вона має громадянства Росії та України, зазначає «Медіазона».