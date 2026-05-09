Сили РФ застосовують важкі гексокоптери для мінування доріг – 7-й корпус ДШВ

Сили РФ на Слов’янському напрямку застосовують важкі гексокоптери для мінування доріг, повідомив 9 травня 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

За словами військових, ситуація «залишається доволі складною» через обстріли підрозділами РФ українських позицій та намагання контролювати логістичні сполучення між підрозділами.

Військові інформують, що протягом останнього місяця армія РФ «намагається активно застосовувати» наземні роботизовані комплекси для забезпечення провізією та боєприпасами позиції артилерії та БПЛА, також «ворог активно застосовує важкі гексокоптери для мінування доріг».

«Попри складну обстановку на Словʼянському напрямку воїни 81 бригади 7 корпусу ШР ДШВ стійко утримують оборону та ефективно виконують поставлені завдання – про що свідчить зменшення логістичної активності противника в тилу», – наголосили в ДШВ.

Російська армія накопичує піхоту та техніку на півдні практично окупованого Мирнограда Донецької області, повідомив 15 квітня проєкт DeepState.

Того ж дня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.



