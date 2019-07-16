У ДСНС попередили про грози та надзвичайний рівень пожежної безпеки

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про дощі та грози у більшості областей України 16 липня.

«В більшості областей грози, в Приазов’ї та східних областях подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності)», – мовиться у повідомлення.

Окрім того, 16-18 липня у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.