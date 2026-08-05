ДСНС: зросла кількість загиблих через атаку РФ на Київщину

На Київщині до 16 зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки, ще 29 людей постраждали, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялось про 14 загиблих на Київщині.



За даними ДСНС, у Броварському районі рятувальники працюють на 5 локаціях – на одній із них пожежу ліквідували, тривають проливання конструкцій та розбір завалів.

У Бучанському районі триває гасіння пожежі складу, а у Фастівському районі вже загасили пожежу транспортних засобів на території одного з підприємств.

Російські війська вночі атакували балістикою та дронами Київ та область. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 серпня війська РФ атакували Україну 4 протикорабельними ракетами Циркон/Онікс та 24 балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, 115 ударними БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київщина. Протиповітряні сили не змогли збити жодної ракети.

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У Києві та на Київщині, за останніми даними, загинули 17 людей, ще 44 – постраждали. На Київщині виникли пожежі, зокрема, на складах, у Броварському, Бучанському та Фастівському районах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції – «об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика».

Міноборони РФ натомість заявило про ураження «транспортно-логістичних та розподільчих центрів у Києві та Київській області, які задіяні у зберіганні, доставці різних озброєнь та вантажів військового призначення, у виробництві та розподілі БпЛА».



