ДСНС попереджає про сніголавинну небезпеку

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про високий ризик сходження лавин в Івано-Франківській та східній частині Закарпатської областей 6 і 7 квітня.

«6-7 квітня у зв’язку з відлигою на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», – попереджають у службі.

За даними Укргідрометцентру, 1 квітня лавина мокрого снігу зійшла на півночі гори Плай у Закарпатській області. Збитків не завдано.

Водночас Укргідрометцентр оголосив сніголавинний сезон закритим у Львівській і Чернівецькій областях.

Наприкінці березня в ДСНС попереджали про сходження лавин через відлигу.