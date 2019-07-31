Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
31 Липень 2019, Київ 11:13
Новини | Події

ДСНС: через негоду в Україні знеструмлені 53 населених пункти

Десятки населених пунктів знеструмлено через негоду

Дивитись коментарі

В Україні через погіршення погодних умов без світла залишилися десятки населених пунктів. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 годину 31 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 53 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська – 44, Одеська – 4, Запорізька – 2, Луганська – 2, Київська – 1», – мовиться у повідомленні.

Електропостачання у постраждалих населених пунктах відновлюють бригади обленерго.

За даними Укргідрометцентру, 31 липня дощі очікуються на більшості території України, окрім північних областей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG