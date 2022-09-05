ДСНС попереджає про нічні заморозки в більшості регіонів України

В Україні, за винятком Закапаття та півдня, очікуються перші заморозки ґрунту у найближчі ночі, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 5 вересня.

«Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (1 рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3° (2 рівень небезпечності, помаранчевий)», – йдеться в повідомленні служби.

На Київщині вночі 6-8 вересня очікуються заморозки на поверхні ґрунту при температурі 0-5 градусів за Цельсієм.

При цьому серпень 2022 року, за підсумками Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, став дев’ятим найтеплішим у історії столиці за 142 роки спостережень.