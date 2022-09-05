У Києві знову дим – триває ліквідація пожеж в області

У Києві спостерігається задимлення через пожежі в області, повідомляє Київська міська державна адміністрація 5 вересня.

«За інформацією ГУ ДСНС України у Київській області триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах», – йдеться в повідомленні.

Міська влада рекомендує:

закрити вікна в приміщеннях

обмежити перебування на вулиці

пити багато води

за наявності увімкнути очищувач повітря на максимум

Раніше рятувальники Київської області повідомили, що на 8 ранку триває ліквідація осередків торф’яних пожеж біля сіл Соснівка та Перше Травня, назвавши це тривалим процесом. ДСНС закликає не намагатися загасити такі пожежі самостійно і звертатися до фахівців.

Вчора тривала ліквідація пожеж поблизу Соснівки Вишгородського району та Лісного Бучанського району. Перед цим у КМДА повідомляли, що рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві в цілому низький.

Упродовж минулого тижня якість повітря у Києві кілька днів була поганою, спостерігалося задимлення через лісові й торф’яні пожежі в області.