ДСНС попереджає про ожеледицю на сході та північному сході України у п’ятницю

25 грудня у східній та північно-східній частинах Украхни очікується ожеледися на дорогах, попереджає Державна служба з надщвичайних ситуацій із посиланням на дані Укргідрометцентру.

«25 грудня у східній та північно-східній частині країни значний сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; у східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 метрів на секунду (І рівень небезпечності, жовтий)», – попереджають у рятувальній службі.

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За даними Укргідрометцентру, 25 грудня налипання мокрого снігу очікується у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Донецькій і Луганській областях, пориви вітру – на Херсонщині, Дніпропетровщині й Запоріжжі.

10 грудня, під час ожеледиці в Києві, поліція зареєструвала 503 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди. Внаслідок них загинули дві людини і шестеро були травмовані.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.