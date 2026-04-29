ДСНС: підліток зазнав опіків через удар струмом на даху вагона в Білій Церкві

Надзвичайники врятували 14-річного підлітка, якого вдарило струмом на даху вагона-цистерни поблизу залізничної станції в Білій Церкві на Київщині, заявила Державна служба з надзвичайних ситуацій 29 квітня.

За повідомленням, фахівці служби після знеструмлення небезпечної ділянки зняли дитину з вагона та транспортували до автомобіля «швидкої».

«Постраждалий був при свідомості, однак отримав серйозні опіки тулуба, шиї, обличчя та ніг. Його госпіталізували», – додають рятувальники.

ДСНС нагадує, що підніматися на вагони, цистерни чи інші конструкції поблизу контактних мереж заборонено – навіть наближення до дротів високої напруги може призвести до тяжких травм або загибелі.

У березні ДСНС повідомила про загибель хлопця й поранення ще двох: вони вибралися на дах неробочого вагона у Солом’янському районі Києва й зазнали ураження струмом.