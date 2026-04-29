ДСНС: підліток зазнав опіків через удар струмом на даху вагона в Білій Церкві

ДСНС нагадує, що підніматися на вагони, цистерни чи інші конструкції поблизу контактних мереж заборонено (фото ілюстраційне)
ДСНС нагадує, що підніматися на вагони, цистерни чи інші конструкції поблизу контактних мереж заборонено (фото ілюстраційне)

Надзвичайники врятували 14-річного підлітка, якого вдарило струмом на даху вагона-цистерни поблизу залізничної станції в Білій Церкві на Київщині, заявила Державна служба з надзвичайних ситуацій 29 квітня.

За повідомленням, фахівці служби після знеструмлення небезпечної ділянки зняли дитину з вагона та транспортували до автомобіля «швидкої».

Читайте також: Київ: підліток помер через ураження струмом на даху вагона поїзда

«Постраждалий був при свідомості, однак отримав серйозні опіки тулуба, шиї, обличчя та ніг. Його госпіталізували», – додають рятувальники.

ДСНС нагадує, що підніматися на вагони, цистерни чи інші конструкції поблизу контактних мереж заборонено – навіть наближення до дротів високої напруги може призвести до тяжких травм або загибелі.

У березні ДСНС повідомила про загибель хлопця й поранення ще двох: вони вибралися на дах неробочого вагона у Солом’янському районі Києва й зазнали ураження струмом.

