Київ: підліток помер через ураження струмом на даху вагона поїзда

Одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень у Солом’янському районі Києва, заявляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці 29 березня.

«29 березня о 17:23 надійшло повідомлення про те, що на даху потяга знаходяться ймовірно підлітки, які отримали ураження струмом на вулиці Уманській. По прибуттю рятувальники виявили одного загиблого хлопця та ще двох, які отримали численні опіки», – повідомляє ДСНС.

Постраждалих госпіталізували до лікарні, рятувальники спустили тіло загиблого з вагона й передали правоохоронцям для з’ясування обставин події.

«Укрзалізниця» також повідомила про випадок, не уточнивши місце. У компанії зазначили, що подія мала місце на даху одного з її неробочих вагонів.

Читайте також: «Поїзд може стати пасткою». В «Укрзалізниці» наполягають на евакуації під час тривог

«Терміново було знеструмлено дільницю, викликано ДСНС. Рятувальники передали двох підлітків із численними опіками в руки лікарів, які боротимуться за їхні життя. Третій, на жаль, отримав смертельну травму», – йдеться в повідомленні.

Перевізник закликає батьків провести «відповідну бесіду» з дітьми. «Укрзалізниця» звертає увагу, що контактна мережа має напругу понад 27 000 вольт, електрична дуга може виникнути навіть без дотику, на відстані 1-1,5 метри, температура сягає до 15 тисяч градусів.

У грудні 2025 року столична поліція повідомила про загибель на станції «Видубичі» підлітка, який займався «зачепінгом».

У березні 2025 року в Нацполіції України заявили, що серед дітей в нашій країні поширюється небезпечна гра – «зачепінг». Це небезпечний вид екстремального катання на поїздах, трамваях або іншому транспорті, коли людина чіпляється за зовнішні частини вагонів або стає на підніжки.

У поліції закликали підлітків не ризикувати своїм життям заради екстремальних відео, зазначивши, що напруга, падіння з висоти або зіткнення з перешкодами на швидкості – майже не залишає шансів на виживання.



