В «Укрзалізниці» повідомили про обмежене курсування Інтерсіті Київ – Харків

«Укрзалізниця» повідомила про тимчасове обмеження руху Інтерсіті сполученням Київ – Харків: поїзди курсуватимуть до Полтави з подальшими стикувальними маршрутами до Харкова.

«Наразі маємо тимчасове обмеження курсування поїздів Інтерсіті на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах. Зауважимо, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом і Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до 3 годин. В окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години», – йдеться в повідомленні.

У компанії зауважили, що для зручності пасажирів і більш вчасного прибуття графіки руху скориговано і запроваджено стикувальні маршрути.

«Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті», – повідомили в «УЗ».

У компанії прогнозують, що курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлене до кінця березня. Там також наголосили, що інші маршрути «Укрзалізниці» з/до Харкова курсують без змін.

Сили РФ регулярно завдають ударів по інфраструктурі «Укрзалізниці», також були влучання в поїзди, зокрема пасажирські.