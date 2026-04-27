МВС: кількість загиблих через негоду зросла до трьох, серед постраждалих є дитина

Триває ліквідація наслідків негоди, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 27 квітня.

За даними МВС, шквальний вітер завдав найбільших руйнувань у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях.

«Пошкоджені покрівлі десятків житлових будинків та комунальних установ, заклади освіти й транспортні засоби. На жаль, троє людей загинули – на Запоріжжі, Закарпатті та Черкащині», – повідомив міністр.

Він зазначив, що рятувальники ДСНС напередодні здійснили понад 400 виїздів у зв’язку з погодними умовами: розпилювали дерева, демонтували небезпечні конструкції та допомагали потерпілим. За даними Клименка, внаслідок негоди травмувалися восьмеро людей, зокрема, дитина. ДСНС повідомляє про сімох поранених.





«У Запоріжжі шквальний вітер пошкодив дах будівлі концертної зали просто під час виступу артиста: рятувальники оперативно демонтували аварійні конструкції й убезпечили глядачів», – повідомив він.

Клименко додав, що відновлювальні роботи також триватимуть сьогодні. Він також попередив, що на більшості території країни пориви вітру спостерігатимуться й сьогодні:

«Визначено I рівень небезпеки – жовтий. Закликаємо громадян бути обачними!»

Раніше компанія «Укренерго» повідомила, що негода спричинила повне або часткове знеструмлення 700 населених пунктів у 19 областях.

Напередодні було відомо про двох загиблих внаслідок падіння дерев через негоду.