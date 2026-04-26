У Черкасах та на Закарпатті двоє людей загинули через негоду – ДСНС

Через негоду в Україні 26 квітня загинули двоє людей, ще двоє поранені. Рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Черкасах дерево впало на квадроцикл під час руху, загинув водій, ще один чоловік був смертельно травмований на Закарпатті через падіння дерева. У Полтаві дерево травмувало дитину.

Рятувальники здійснили 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт. У ліквідації наслідків негоди беруть участь 647 рятувальників та 150 одиниць техніки.

На Волині, Буковині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині та в Києві патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху на місцях падіння дерев і конструкцій. Організовано об'їзди, щоб комунальні служби могли працювати безперешкодно, інформують у поліції.

Внаслідок негоди знеструмлено 1121 населений пункт.



