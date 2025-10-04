У Румунії вирує негода: затоплені вулиці, повалені дерева, ускладнений рух транспорту

Румунію накрив потужний циклон, негода спричинила перебої з електропостачанням, були повалені дерева, затоплені вулиці та ускладнений рух у багатьох регіонах країни.

У повіті Брашов від п’ятниці, 3 жовтня, без світла залишилися тисячі людей, після того, як вітер та мокрий сніг повалили десятки дерев на лінії електропередач. Без електрики опинилися гірські курорти Бран, Фундата та Моечіу. На місці працюють аварійні бригади.

У Бухаресті та Ілфові рятувальники здійснили понад 350 виїздів – через дерева, що впали, зруйновані елементи будівель, пошкоджені кабелі, зафіксовані підтоплення.

У Констанці після злив частина вулиць опинилася під водою, рівень підтоплення сягнув пів метра. Деякі водії застрягли в затоплених автівках. Сильний вітер на узбережжі досягав 80 км/год, усі чорноморські порти тимчасово закрили.

Надзвичайна ситуація виникла й у горах: четверо туристів із Польщі заблукали в районі на межі повітів Хунедоара, Вилча та Алба на висоті близько 2000 метрів. Їх врятували після п’ятигодинної пошукової операції за участю правоохоронців і рятувальників.

У повіті Сібіу дерево впало на автомобіль і травмувало 29-річного чоловіка. Постраждалого з травмою голови госпіталізували.

За прогнозами синоптиків, холодна і вітряна погода триматиметься кілька днів, а повернення до сезонних температур очікується лише наступного тижня.