Західні Балкани накрив снігопад: люди залишились без світла і зв’язку

Тисячі людей у країнах Західних Балкан залишилися без електропостачання після того, як у п’ятницю регіон накрив несподіваний снігопад.

Вологий і рясний сніг засипав гірські райони Сербії та Боснії, поваливши дерева й лінії електропередач. У низинах тривалі дощі підняли ризик підтоплень і зсувів ґрунту. За даними метеорологів, на високогір’ї вже випало понад пів метра снігу, і це може стати рекордом для жовтня.

«Маємо чимало сіл без електрики через поламані дерева та гілки, що впали на лінії», – повідомив голова муніципалітету Іваніца в центральній Сербії Олександар Мітрович.

У південно-західних муніципалітетах Медведжа та Црна Трава мешканці залишилися не лише без світла, а й без питної води та телефонного зв’язку. Місцева влада оголосила надзвичайні заходи для ліквідації наслідків негоди.

У Боснії в п’ятницю довелося закрити низку доріг, а водіям нагадали про необхідність зимових шин, які стають обов’язковими з 1 листопада. На гірськолижному курорті Яхорина біля Сараєва туристів снігопад застав зненацька.

«Ми приїхали у капцях, а тепер потрібні чоботи й куртки», — зізналася туристка Сандра Майсторович.

Фахівці відзначають, що такі екстремальні погодні явища можуть бути пов’язані зі змінами клімату. Лише у вересні температура в регіоні сягала 30 градусів, а влітку – понад 40.



Водночас у Великій Британії оголошено штормове попередження про сильний вітер у зв'язку з наближенням шторму Емі. Жовте штормове попередження також діє на більшій частині території Шотландії та Північної Ірландії. У зв'язку з наближенням першого шторму сезону з Атлантики школи в Північній Ірландії закрилися раніше, а поромне сполучення із заходу Шотландії було скасовано.