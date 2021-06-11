ДСНС попереджає про підйом рівня води в карпатських річках

У неділю та понеділок очікується підйом рівня води в річках Карпат, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій 11 червня.

«За даними УкрГідрометцентру, 13-14 червня, у зв’язку з очікуваними значними опадами, на річках Карпатського регіону відбуватимуться підйоми рівнів води на 0,3-1,3 метра над рівнями на 8 год 11 червня, без негативних наслідків», – йдеться в повідомленні рятувальників.

У відомстві припускають формування значних схилових та місцевих стоків там, де пройдуть сильні зливи.

Укргідрометцентр прогнозує дощі та грози по всій Україні 13 і 14 червня.