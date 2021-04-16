У ДСНС попередили про погіршення погодних умов

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов найближчої доби.

«Вночі 17 квітня у західних та південних областях, 18 квітня в Україні, крім північних та північно-східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0.. -5 (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, в Україні в ніч на 17 квітня температура коливатиметься від +1 до +7 градусів. Вдень очікується +8…12 градусів, на півдні та сході – +12…16.

Дощі очікуються у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

У Києві сьогодні вночі прогнозують +5…7 градусів, вдень – +9…11. Протягом доби дощитиме.