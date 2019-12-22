ДСНС попереджає про погіршення погоди в Карпатах найближчими днями

У західних областях України очікується погіршення погодних умов 23 і 24 грудня, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру.

«Протягом 23-24 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 метрів на секунду, на високогір’ї 25-28 метрів на секунду. 23-24 грудня в Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця», – йдеться в попередженні.

Рятувальники не виключають, що через погодні умови рух транспорту карпатськими дорогами може припинитися.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, очікується підвищення рівнів води в річках Закарпаття. В тому числі в нижніх течіях річок Ласториця, Стара, Боржава це може призвести до виходу води на заплаву.

Як повідомляли у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, у грудні було зафіксовано кілька температурних рекордів цього року: 18 числа максимальна температура повітря в грудні в Києві перевищила 15 градусів тепла уперше за 139 років спостережень; температурні рекорди в Києві фіксувалися також 16 і 17 грудня.