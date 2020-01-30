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30 січня 2020, Київ 09:42
Новини | Події

ДСНС попереджає про мокрий сніг на більшості території України

Рятувальники попередили про мокрий сніг на більшості території України

На більшості території України 30 січня очікується мокрий сніг. Про це попереджають у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«30-31 січня на більшості території країни, крім півдня, мокрий сніг, у центральних та східних областях з дощем; у Карпатах помірний, вдень 31 січня значний сніг», – мовиться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що у західних, північних, Полтавській та Харківській областях місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

За даними Гідрометцентру, у Києві сьогодні очікується мокрий сніг. Температура вдень 2-4 градуси тепла.

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