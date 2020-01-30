ДСНС попереджає про мокрий сніг на більшості території України

На більшості території України 30 січня очікується мокрий сніг. Про це попереджають у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«30-31 січня на більшості території країни, крім півдня, мокрий сніг, у центральних та східних областях з дощем; у Карпатах помірний, вдень 31 січня значний сніг», – мовиться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що у західних, північних, Полтавській та Харківській областях місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

За даними Гідрометцентру, у Києві сьогодні очікується мокрий сніг. Температура вдень 2-4 градуси тепла.