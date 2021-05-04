Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в більшості регіонів України

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про пожежну небезпеку в більше ніж половині регіонів України.

Про це ДСНС повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«4 травня у більшості районів центральних, східних, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Одеської, Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні служби.

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За даними Укргідрометцентру, у висока ймовірність пожеж фіксується також у Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Вінницькій областях.

Надзвичайна пожежна небезпека означає «загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди». За даними Укргідрометцентру, в середньому температура по країні 4 травня – близько 14-17 градусів тепла, без опадів.