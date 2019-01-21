В Україні оголошено штормове попередження – ДСНС

В Україні 21 січня оголошено штормове попередження. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«21 січня в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги», – ідеться в повідомленні.

Рятувальники також попереджають про ожеледицю на дорогах.

«Вночі в південних та центральних, вдень у східних областях подекуди значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь (рівень небезпечності жовтий)», – додали в ДСНС.