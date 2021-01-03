ДСНС попереджає про туман у центральних областях України

У центральних, північних та південних областях України в першу половину дня 3 січня стоятиме туман, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, туман обмежить видимість до 200-500 метрів. У службі рівень небезпечності маркували як жовтий.

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«Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг», – попереджають рятувальники.

Укргідрометцентр попередив про туман у центральній смузі України з півдня на північ. По всій Україні тримається хмарна погода, в середньому до 3-4 градусів тепла, без опадів.