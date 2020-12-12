ДСНС попереджає про туман в південних областях вранці неділі

У південних регіонах вночі проти 13 грудня та вранці неділі стоятиме туман, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру. Про це ДСНС заявила 12 грудня.

«У південній частині до кінця доби 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня туман, видимість 200-500 метрів (перший рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – зазначають у службі.

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Рятувальники закликають водіїв бути обережними на дорозі і планувати свій маршрут з урахуванням попереджень.

За даними Угрідрометцентру, в неділю 13 грудня по всій Україні (за винятком Закарпаття, Херсонщини, Донецької й Луганської областей та Криму) очікуються опади. В більшості регіонів – мокрий сніг. В Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях очікується дощ.